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14. 12. 2017

В Новогрудской епархии помогли заключенным и бедным студентам

Православные священники из Новогрудка – протоиерей Александр Шиш и иерей Алексей Степанович – 14 декабря доставили епархиальную помощь в исправительную колонию-поселение № 26 в селе Гезгелы в Дятловском районе.

В сельском храме священномученика Владимира Хрищановича священники раздали одежду нуждающимся, сообщает eparhia.by.

12 декабря клирик слонимского Троицкого собора иерей Иоанн Нудьга привез собранную прихожанами помощь – продукты питания – нуждающимся учащимся Слонимского государственного политехнического лицея.

Источник: krynica.info

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