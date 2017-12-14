В Новогрудской епархии помогли заключенным и бедным студентам

Православные священники из Новогрудка – протоиерей Александр Шиш и иерей Алексей Степанович – 14 декабря доставили епархиальную помощь в исправительную колонию-поселение № 26 в селе Гезгелы в Дятловском районе.

В сельском храме священномученика Владимира Хрищановича священники раздали одежду нуждающимся, сообщает eparhia.by.

12 декабря клирик слонимского Троицкого собора иерей Иоанн Нудьга привез собранную прихожанами помощь – продукты питания – нуждающимся учащимся Слонимского государственного политехнического лицея.

Источник: krynica.info