15 декабря 2017, пятница, 01:51
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
15. 12. 2017

Над Сирией опасно сблизились самолеты РФ и США

Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал об опасном сближении российских и американских самолетов в небе над Сирией, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сближение самолетов России и США происходило в районе сирийского города Аль-Букемаль и длилось около 40 минут.

"В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе", − отметил Пахар. 

Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.

Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.

Ранее в СМИ появилась информация, что два F-22 "перехватили" два российских самолета Су-25, когда те пересекли "линию предотвращения конфликтов".

Позже в пресс-службе Центрального командования США соообщили, что 13 декабря в небе над Сирией произошло сближение российских и американских самолетов, однако ситуация не была критичной.

СМИ: К самолету министра РФ приблизился F-16
 
Как сообщал Корреспондент.net, пилоты американских ВВС заявили о неоднократных опасных сближениях с самолетами российских ВКС в небе над Сирией.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.