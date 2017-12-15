Над Сирией опасно сблизились самолеты РФ и США

Представитель Пентагона Эрик Пахон рассказал об опасном сближении российских и американских самолетов в небе над Сирией, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что сближение самолетов России и США происходило в районе сирийского города Аль-Букемаль и длилось около 40 минут.

"В один момент Су-25 приблизился достаточно близко к F-22, и он был вынужден усиленно маневрировать, чтобы избежать столкновения в воздухе", − отметил Пахар.

Представитель Пентагона заявил, что российские самолеты залетают в контролируемую США зону в Сирии шесть-восемь раз в день.

Собеседник агентства отметил серьезную озабоченность коалиции США возможностью сбить российский военный самолет, если он будет представлять угрозу ее воздушным или наземным силам.

Ранее в СМИ появилась информация, что два F-22 "перехватили" два российских самолета Су-25, когда те пересекли "линию предотвращения конфликтов".

Позже в пресс-службе Центрального командования США соообщили, что 13 декабря в небе над Сирией произошло сближение российских и американских самолетов, однако ситуация не была критичной.

СМИ: К самолету министра РФ приблизился F-16

Как сообщал Корреспондент.net , пилоты американских ВВС заявили о неоднократных опасных сближениях с самолетами российских ВКС в небе над Сирией.

Источник: korrespondent.net