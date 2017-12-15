В ЕС согласовали продление санкций против России

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter, что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

"ЕС договорился о продлении экономических санкций против России", − написал он.

Продление ограничительных мер предусматривается на шесть месяцев, и оно включит существующие на данный момент секторальные санкции без дополнений, отмечает Интерфакс-Украина.

По данным дипломатического источника в институтах Евросоюза, теперь, после мнения европейских лидеров, предстоящее официальное продление санкций Советом ЕС "в ближайшие дни будет практически техническим".

"Никаких обсуждений больше не ожидается. Государства-члены формально утвердят акт", − заявил собеседник агентства.