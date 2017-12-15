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15. 12. 2017

СМИ: Украина и Грузия тайно обсуждают екстрадицию Саакашвили

 
Представители Украины и Грузии проводят тайные переговоры в Беларуси об экстрадиции лидера партии Рух новых сил Михаила Саакашвили, сообщает Рустави-2 со ссылкой на собственные источники.
 
Телеканал отмечает, что со стороны Грузии на переговорах присутствует глава Службы государственной безопасности Вахтанг Гомелаури, который проводит встречи с украинскими чиновниками
 
В Службе госбезопасности Грузии подтвердили визит Гомелаури в Беларусь для участия в мероприятиях по поводу 100-летия беларусской Службы безопасности.
 
В Грузии прокомментировали скандал с Саакашвили
 
Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. Утром 11 декабря политика доставили в Печерский райсуд Киева, где ему избирали меру пресечения.
 
В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.
 
Ранее супруга Саакашвили Сандра Руловс заявила, что власти Украины и Грузии готовят экстрадицию ее мужа из Киева в Тбилиси.

Источник: korrespondent.net

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