Трамп и Путин провели телефонные переговоры

В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова.

Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры условились о продолжении контактов.

Трамп хочет "рабочих отношений" с Россией

Напомним, в ноябре Путин и Трамп около часа обсуждали по телефону ситуацию в Украине, Сирии, Афганистане, Иране и КНДР.

Источник: korrespondent.net