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15. 12. 2017

Трамп и Путин провели телефонные переговоры

 
В пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили по телефону двусторонние отношения и ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование проблемы Корейского полуострова.
 
Отмечается, что телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе американской стороны. Лидеры условились о продолжении контактов.
 
Трамп хочет "рабочих отношений" с Россией
 
Напомним, в ноябре Путин и Трамп около часа обсуждали по телефону ситуацию в Украине, Сирии, Афганистане, Иране и КНДР.

Источник: korrespondent.net

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