СМИ: В Тернополе произошел взрыв на заводе

В Тернополе на заводе Будиндустрия произошел взрыв, сообщают Новости Тернополя 20 минут.

Отмечается, что под завалами оказался человек, которого спасли с помощью спецтехники спасли.

"Примерно через час-полтора мужчину вынесли на носилках из разрушенного помещения. Он находился в сознании и отвечал на вопросы медиков. Как удалось узнать, человек работал на предприятии", − говорится в сообщении.

На место присшествия прибыли спасатели, патрульная служба, полиция и медики.

Издание также указывает, что сила взрыва была значительная − в двухэтажном здании завода выбиты все стекла и отсутствует часть бетонной крыши.

Ранее сообщалось, что 12 октября в Дергачевском районе Харьковской области произошел взрыв на подстанции, в результате чего без света остались несколько населенных пунктов.

Источник: korrespondent.net