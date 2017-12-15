ДТП во Франции: более десяти детей не опознаны

Более десяти школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны, сообщает РИА Новости. телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Напомним, на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном школьный автобус столкнулся с региональным поездом TER. В результате инцидента погибли четыре школьника, не менее 20 получили ранения.

Отмечается, что при столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил, что все еще не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

Самому младшему из пострадавших школьников восемь лет, старшему −15.

Никто из персонала или пассажиров поезда не ранен, однако некоторым потребовалась психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что 5 декабря немецком городе Нойс пассажирский поезд столкнулся с грузовым, пострадали 47 человек.

Источник: korrespondent.net