15 декабря 2017, пятница, 03:18
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
15. 12. 2017

ДТП во Франции: более десяти детей не опознаны

Более десяти школьников, погибших или пострадавших при столкновении автобуса и поезда на юге Франции, до сих пор не опознаны, сообщает РИА Новости. телеканал BFMTV со ссылкой на местную прокуратуру.

Напомним, на переезде у коммуны Милла под Перпиньяном школьный автобус столкнулся с региональным поездом TER. В результате инцидента погибли четыре школьника, не менее 20 получили ранения.

Отмечается, что при столкновении автобус развалился на две части. Прокурор Перпиньяна Жан-Жак Фаньи заявил, что все еще не опознаны четыре погибших школьника, а также семеро детей, получивших тяжелые повреждения.

Самому младшему из пострадавших школьников восемь лет, старшему −15.

Никто из персонала или пассажиров поезда не ранен, однако некоторым потребовалась психологическая помощь.

Ранее сообщалось, что 5 декабря  немецком городе Нойс пассажирский поезд столкнулся с грузовым, пострадали 47 человек. 

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.