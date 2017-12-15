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15. 12. 2017

В США работают над блокированием Северного потока-2 – СМИ

Команда госсекретаря США Рекса Тиллерсона работает над способом заблокировать строительство газопровода Северный поток−2, сообщает Washington Examiner со ссылкой на ситочник в Госдепе.

Отмечается, что американские дипломаты работают с европейскими союзниками, особенно в Дании, для предотвращения строительства трубопровода, который должен доставлять природный газ в Германию. 

"Поскольку Северный поток−2 пройдет через воды Дании, это может стать существенным политическим и юридическим камнем преткновения, способным сильно затормозить строительство газопровода", − заявил помощник госсекретаря Аарон Уэсс Митчелл сенатскому подкомитету по международным отношениям.

По словам дипломата, новый трубопровод сосредоточит в себе 75 процентов поставляемого в Европу российского газа. Он также выразил мнение, что такой расклад не соответствует интересам Европы и США.

Госдеп: Северный поток-2 повысит уязвимость Европы

Ранее сообщалось, что Дания запретила строительство газопровода Северный поток-2 в ее территориальных водах.

Источник: korrespondent.net

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