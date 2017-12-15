15 декабря 2017, пятница, 06:22
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
15. 12. 2017

Нападения с ножом в Нидерландах: погибли два человека

 
В городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов в результате серии нападений с ножом погибли два человека и ещё несколько получили ранения, пишет Algemeen Dagblad.
 
По данным издания, раненые были обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Местные жители утверждают, что жертвы сирийского происхождения.
 
"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", − сообщила полиция провинции Лимбург в Twitter.
 
Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлениях.
 
"В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан", − информировали полицейские.
 
Отмечается, что нет оснований сязывать происшествия с терроризмом.
 
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею.
 
В Мюнхене неизвестный ранил ножом пять человек

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.