Нападения с ножом в Нидерландах: погибли два человека

В городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов в результате серии нападений с ножом погибли два человека и ещё несколько получили ранения, пишет Algemeen Dagblad.
По данным издания, раненые были обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Местные жители утверждают, что жертвы сирийского происхождения.
"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", − сообщила полиция провинции Лимбург в Twitter.
Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлениях.
"В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан", − информировали полицейские.
Отмечается, что нет оснований сязывать происшествия с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею.
В Мюнхене неизвестный ранил ножом пять человек
Источник: korrespondent.net