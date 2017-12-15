Нападения с ножом в Нидерландах: погибли два человека

В городе Маастрихт на юго-востоке Нидерландов в результате серии нападений с ножом погибли два человека и ещё несколько получили ранения, пишет Algemeen Dagblad.

По данным издания, раненые были обнаружены в нескольких сотнях метров от тел двух погибших. Местные жители утверждают, что жертвы сирийского происхождения.

"В Маастрихте произошли два инцидента с применением ножей, два человека погибли и два получили ранения. Полиция проводит расследование на месте происшествий", − сообщила полиция провинции Лимбург в Twitter.

Позже стало известно, что правоохранители задержали подозреваемого в преступлениях.

"В результате двух инцидентов в Маастрихте два человека погибли и трое получили ранения. Подозреваемый задержан", − информировали полицейские.

Отмечается, что нет оснований сязывать происшествия с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Германии мужчина с ножом напал на мэра города Альтена Андреаса Хольштейна и ранил его в шею.

В Мюнхене неизвестный ранил ножом пять человек

Источник: korrespondent.net