Хирурги в Грузии извлекли из женщины пинцет, забытый коллегами

Грузинские врачи нашли в животе пациентки пинцет, который забыли их коллеги 25 лет назад после операции, пишет Интерфакс-Украина.

Онкохирург одной из тбилисских клиник Ираклий Тодуа сообщил, что в медучреждение за помощью обратилась женщина с совершенно другими жалобами, но в ходе проведенной до операции компьютерной томографии был обнаружен пинцет.

По словам врача, пинцет, видимо, забыли извлечь хирурги 25 лет назад во время операции на желчном пузыре. Сейчас женщина чувствует себя нормально.

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Источник: korrespondent.net