15 декабря 2017, пятница, 06:18
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
15. 12. 2017

Хирурги в Грузии извлекли из женщины пинцет, забытый коллегами

 
Грузинские врачи нашли в животе пациентки пинцет, который забыли их коллеги 25 лет назад после операции, пишет Интерфакс-Украина.
 
Онкохирург одной из тбилисских клиник Ираклий Тодуа сообщил, что в медучреждение за помощью обратилась женщина с совершенно другими жалобами, но в ходе проведенной до операции компьютерной томографии был обнаружен пинцет.
 
По словам врача, пинцет, видимо, забыли извлечь хирурги 25 лет назад во время операции на желчном пузыре. Сейчас женщина чувствует себя нормально.
 
В Индии хирурги нашли в желудке бизнесмена 12 золотых слитков
 
Ранее сообщалось, что в Индии во время операции из желудка 35-летнего мужчины извлекли семь килограммов различных предметов.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.