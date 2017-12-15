15 декабря 2017, пятница, 07:50
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,4
15. 12. 2017

Меркель: Нет оснований отменять санкции против РФ

 
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не нашел достаточных оснований для отмены антироссийских санкций. Об этом она сообщила 14 декабря по итогам первого дня работы саммита ЕС, пишет Интерфакс.
 
"Не был достигнут достаточный прогресс, чтобы отменить санкции, было единое мнение, что надо делать все возможное, чтобы продвинуть вперед Минский процесс", − заявила канцлер.
 
При этом она признала, что "удалось избежать дальнейшей эскалации" в ситуации на востоке Украины.
 
Напомним, ранее председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что лидеры ЕС договорились продлить экономические санкции в отношении РФ.
 
Как сообщал Корреспондент.net, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и других друзей Киева в ЕС за принятие решения о продлении экономических санкций введенных против России.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.