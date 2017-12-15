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15. 12. 2017

В США изменили правила регулирования интернета

Федеральная комиссия связи США проголосовала за отмену правила "сетевого нейтралитета", которое заключалось в одинаковом распределении интернет-трафика провайдерами.

По мнению FCC, нынешние правила создают препятствия для инвесторов и инновационных технологий. Утверждается, что нововведение позволит интернет-провайдерам отдавать преимущество определенным предложениям в сети. 

Предыдущая администрация Барака Обамы приняла так называемую концепцию "сетевой нейтральности", при которой провайдеры не имеют права требовать дополнительную плату с сайтов, потребляющих больше трафика, либо замедлять скорость передачи информации для этих сайтов.

То есть действовало правило, согласно которому все данные в интернете должны обрабатываться одинаково и каждый имеет право на доступ к быстрому интернету. 

Критики инициативы опасаются, что после одобрения новых правил может возникнуть "интернет двух скоростей", быстрый − для состоятельных людей и медленный для всех остальных.

Отмена решения может ударить по таким интернет-компаниям, как онлайн-кинотеатр Netflix (потребляет до 37% всего трафика в Северной Америке) и YouTube (около 18%). Пострадавшие компании могут попытаться переложить новые расходы на плечи потребителей. 

В ряде городов США прошли демонстрации за "открытый, свободный и нейтральный интернет". 
 
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Источник: korrespondent.net

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