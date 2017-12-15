Лидеры ЕС не достигли единства в вопросе миграции

Участники саммита Евросоюза в Брюсселе не сумели достичь прогресса в обсуждении миграционной политики. Об этом сообщила по окончании первого дня встречи канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"По этому вопросу позиции не изменились", − заявила Меркель.

Она подчеркнула, что перед европейскими политиками стоит "четкая задача" до июня 2018 года продолжить работу над решением этой проблемы.

В то же время канцлер сообщила об определенном прогрессе в деле защиты внешних границ ЕС, в частности благодаря соглашениям с Турцией и сотрудничеству с Ливией. Однако, по ее словам, здесь необходима "внутренняя солидарность".

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Меркель сказала также, что недовольна "простой констатацией" того, что существовавшие до сих пор варианты решения миграционной проблемы не сработали.

Напомним, 28 стран Евросоюза уже несколько лет не могут прийти к согласию по ряду вопросов, касающихся проблем беженцев. Споры в первую очередь вызывает вопрос, как в случае нового миграционного кризиса помочь государствам, которые примут основную массу беженцев.

Еврокомиссия и некоторые страны, включая Германию, выступают за такой вариант перераспределения, который включал бы в себя обязанность принимать беженцев, по меньшей мере при резком увеличении их потока. Однако Польша, Венгрия и Чехия отвергают любую форму принуждения в этом вопросе.

Ранее сообщалось, что Евросоюз переходит от кризисного управления миграцией к устойчивой миграционной политике на долгосрочную перспективу.

Источник: korrespondent.net