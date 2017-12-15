Штаб: Сепаратисты 24 раза обстреливали украинские позиции

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили двое военных, еще двое получили боевые травмы. Об этом сообщил, в пятницу, 15 декабря, штаб АТО в Facebook.

"За прошедшие сутки зафиксировано 24 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-террористических войск. В более чем половине случаев силы АТО подавляли огневую активность агрессора. В результате вражеских обстрелов, двое украинских защитников получили ранения, еще двое – боевые травмы", – говорится в сводке.

На луганском направлении в вечернее время боевики из 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов неоднократно вели огонь возле Луганского, Троицкого, Новоалександровки и Трехизбенки. Из вооружения БМП НВФ нарушали перемирие у Светлодарска.

На донецком направлении боевики сосредоточили свою активность в пригороде Марьинки где в первой половине дня неоднократно велся огонь из минометов различных калибров и всего спектра пехотного вооружения. Вечером, по украинским оборонным укреплениям в этом районе стрелял танк.

Также неспокойно было возле Песков, Верхнеторецкого, Водяного, Лебединского и Талаковки где боевики обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных типов и легкого пехотного вооружения.

Напомним, незаконные вооруженные формирования 13 декабря 30 раз нарушили режим тишины в зоне проведения АТО.

Источник: korrespondent.net