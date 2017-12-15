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15. 12. 2017

Итоги 14.12: Конференция Путина и лоукост Украины

 
Состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина
 
Президент Владимир Путин провел тринадцатую пресс-конференцию, часть которой он уделил Украине.
 
Российский лидер говорил о миротворцах, минских соглашениях, обмене пленными и даже пошутил над Михаилом Саакашвили.
 
Корреспондент.net выделил главное из речи Путина о ситуации в Украине.
 
Национальный банк повысил учетную ставку
 
Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых. Данное решение вступит в силу с 15 декабря 2017 года.
 
В Украине создали национальный лоукост SkyUp
 
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы. 
 
Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям.
 
Суд в Бельгии закрыл дело экс-главы Каталонии
 
Дело экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров было официально закрыто в Бельгии. Соответствующее объявление суд сделал после того, как Испания отозвала европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.
 
В Брюсселе стартовал саммит Евросоюза
 
Двухдневный саммит лидеров Евросоюза начал работу в Брюсселе. На повестке дня обсуждение запуска новой программы в сфере обороны, сотрудничества ЕС-НАТО, достижений в переговорах по Brexit, миграционной политики блока.
 
По итогам первого дня встречи канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники саммита не достигли прогресса в обсуждении миграционной политики, но до июня 2018 года работа над решением этой проблемы будет продолжаться.
 
В ЕС одобрили продление антироссийских санкций 
 
Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.
 
В Украину впервые пришел сжиженный газ из США
 
Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе.
 
ЭРУ Трейдинг планирует в течение семи месяцев поставить 135 миллионов кубометров газа для нужд Укртрансгаза.
 
Беларусь разрешила России перебрасывать на свою территорию военную технику
 
В Беларуси вступило в силу правительственное соглашение с Россией о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух стран, что дает возможность РФ разместить в стране свои военные склады.

Источник: korrespondent.net

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