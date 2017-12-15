Итоги 14.12: Конференция Путина и лоукост Украины

Состоялась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент Владимир Путин провел тринадцатую пресс-конференцию, часть которой он уделил Украине.

Российский лидер говорил о миротворцах, минских соглашениях, обмене пленными и даже пошутил над Михаилом Саакашвили.

Корреспондент.net выделил главное из речи Путина о ситуации в Украине.

Национальный банк повысил учетную ставку

Национальный банк Украины повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5% годовых. Данное решение вступит в силу с 15 декабря 2017 года.

В Украине создали национальный лоукост SkyUp

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о создании украинского лоукоста, который будет выполнять внутренние и международные рейсы.

Национальная авиакомпания в сегменте дешевых авиаперевозок SkyUp начнет работу в апреле 2018 года. Чартерные перевозки будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы по 16 направлениям.

Суд в Бельгии закрыл дело экс-главы Каталонии Дело экс-главы Каталонии Карлеса Пучдемона и четырех бывших министров было официально закрыто в Бельгии. Соответствующее объявление суд сделал после того, как Испания отозвала европейский ордер на арест Пучдемона и его соратников.

В Брюсселе стартовал саммит Евросоюза

Двухдневный саммит лидеров Евросоюза начал работу в Брюсселе. На повестке дня обсуждение запуска новой программы в сфере обороны, сотрудничества ЕС-НАТО, достижений в переговорах по Brexit, миграционной политики блока.

По итогам первого дня встречи канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что участники саммита не достигли прогресса в обсуждении миграционной политики, но до июня 2018 года работа над решением этой проблемы будет продолжаться.

В ЕС одобрили продление антироссийских санкций

Председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС согласовали продление экономических санкций в отношении России на шесть месяцев.

В Украину впервые пришел сжиженный газ из США

Частная компания впервые импортировала в Украину и разместила на хранение в ПХГ природный газ, который ранее прибыл морским путем из США в танкере-газовозе.

ЭРУ Трейдинг планирует в течение семи месяцев поставить 135 миллионов кубометров газа для нужд Укртрансгаза.

Беларусь разрешила России перебрасывать на свою территорию военную технику

В Беларуси вступило в силу правительственное соглашение с Россией о совместном техническом обеспечении региональной группировки войск двух стран, что дает возможность РФ разместить в стране свои военные склады.

Источник: korrespondent.net