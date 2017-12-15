Япония ввела экономические санкции против КНДР

Экономические санкции против Северной Кореи ввела Япония, заморозив активы 19 организаций. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга во время встречи с журналистами, сообщает РИА Новости.

"Сегодня на заседании правительства для всестороннего решения проблемы удерживаемых в КНДР японских граждан и проблемы ракетной программы в качестве дополнительных мер было принято решение заморозить активы 19 организаций. Наша страна стоит на принципе "диалога и давления" и "действия на действие", и мы настоятельно требуем, чтобы Северная Корея сделала конкретные шаги для решения ракетной проблемы и крайне важной проблемы содержащихся там японских граждан", — сказал Суга.

Он уточнил, что все организации, против которых введены санкции, являются северокорейскими.

По словам генсека, решение вызвано отсутствием прогресса со стороны КНДР в исполнении резолюций Совета безопасности ООН.

Напомним, 26 октября США ввели санкции в отношении семи граждан КНДР и трех севернокорейских компаний из-за нарушений прав человека.

Источник: korrespondent.net