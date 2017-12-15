Американка 24 года получала пенсию умершей матери

Жительницу штата Калифорния 66-летнюю Эмму Картер-Александр Федеральный суд города Сакраменто приговорил к 13 месяцам тюрьмы из-за махинаций с пенсией матери, которая умерла 24 года назад. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что женщина взяла на себя уход за своей матерью Дороти Гриффин в апреле 1991 года и вскоре получила право обналичивать чеки с пенсией, которые отправлялись раз в месяц.

По данным телеканала, Гриффин умерла в 1993 году. При этом Картер-Александр регулярно отчитывалась о том, как ее мать расходует эти деньги. На самом деле злоумышленница оплачивала пенсией свои расходы, включая авиабилеты, номера в гостиницах, ремонт и техническое обслуживание машины, а также покупки в магазинах.

Напомним, жительница села Гвоздец Ивано-Франковской области годами получала в Пенсионном фонде выплаты на умершую сестру.

Источник: korrespondent.net