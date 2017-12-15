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15. 12. 2017

В Британии опасаются, что РФ оборвет им доступ к интернету

Подводные коммуникационные кабели Великобритании уязвимы для российских ВМС. Об этом заявил главный маршал авиации, начальник штаба обороны Штуарт Пич, сообщает The Telegraph.

По его словам, российский модернизированный военно-морской флот имеет возможность оборвать трансконтинентальные кабели, поэтому Великобритания должна усилить свои военно-морские силы, чтобы противостоять угрозе.

Его предупреждения прозвучали на фоне спора из-за оборонных расходов.

Источники отмечают, что Великобритания с 2010 года не имеет ни одного патрульного самолета береговой авиации для поиска и уничтожения подводных лодок.

Кроме того, уменьшилось количество кораблей и подводных лодок, которые также можно использовать для защиты кабелей.

Ранее британский министр обороны Гэвин Уильямсон заявлял, что Великобритания и Россия сейчас находятся в состоянии "прохладной войны".

Источник: korrespondent.net

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