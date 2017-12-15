Американский вице-президент отложил визит в Израиль

Вице-президент США Майк Пенс на несколько дней отложил свой визит в Израиль, сообщает CNN. Задержку связывают с подготовкой Конгресса к голосованию по широкомасштабному законопроекту о налоговой реформе, а также с протестами против решения президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и переместить туда посольство США.

Республиканская партия США надеется принять налоговую реформу до нового года, и голос Пенса может быть решающим. Ожидается, что голосование состоится на следующей неделе.

Битва за Иерусалим. Исламский мир ответил Трампу

Отметим, ранее депутаты кнессета обратились к министру иностранных дел Украины Павлу Климкину с призывом признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство.

Источник: korrespondent.net