США первой ударит по КНДР из-за ядерных испытаний

Вероятность войны между США и Северной Корее может вырасти до 70%, если в КНДР проведут очередные ядерные испытания. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает The Atlantic.

По его словам, если решение о новых ядерных испытаниях в КНДР все же примут, то администрация президента США Дональда Трампа намеренно нанесет удар по КНДР первой, чтобы предотвратить появление у Ким Чен Ына ядерных ракет, которые будут способны достичь материковой части США.

"Я бы сказал, что есть 3 из 10 шансов, что мы используем военный вариант. Если северокорейцы проведут дополнительное испытание ядерной бомбы - их седьмые - я бы сказал, 70 процентов", - предположил Грэм.

Грэма заявил, что обсуждал с Трампом проблему Северной Кореи за игрой в гольф в воскресенье.

"Война с Северной Кореей - это тотальная война против режима. Варианта хирургического удара нет. Их ядерная программа слишком избыточна, она слишком жесткая, и вы должны предполагать худшее, а не самое лучшее. Поэтому, если вы когда-либо используете военный вариант, это не просто нейтрализацию их ядерных установок - вы должны быть готовы полностью уничтожить режим", - сказал он.

"Мы еще не дошли до решающего момента, но если они проведут новое испытание (ядерного) оружия, тогда все ставки будут закрыты", - добавил он.

Грэм всерьез воспринимает вероятность войны, для того чтобы ее предотвратить, он поддержит прямые переговоры с режимом "без предварительных условий".

"Я не убираю ничего со стола, чтобы избежать войны. ... Когда будут писать историю этого времени, я не хочу, чтобы они говорили: "Эй, Линдси Грэм даже не поговорил с этим парнем", - сказал сенатор.

Как сообщал Корреспондент.net, 28 ноября КНДР запустила ракету Хвасон-15. В Пхеньяне заявили, что это межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна поражать цели на всей территории США.

На следующий день Совбез ООН в ходе экстренного заседания осудил ракетный пуск в Северной Корее.

Президент США Дональд Трамп обозвал Ким Чен Ына "больным щенком" и заявил о новых крупных санкциях против КНДР.

Источник: korrespondent.net