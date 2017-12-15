В Испании произошла перестрелка: есть погибшие

В Испании произошла перестрелка, в результате которой погибли сотрудники Гражданской гвардии. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Twitter.

"Перестрелка произошла в сельской местности в провинции Теруэль. В результате инцидента погибли три человека: 2 сотрудника Гражданской гвардии Испании и одно гражданское лицо", – говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, погибшие сотрудники Гражданской гвардии относились к подразделению, занимавшемуся борьбой с грабежами в частных загородных домах. В момент нападения они были при исполнении.

Отмечается, что нападавший похитил оружие у гвардейцев и скрылся на машине, принадлежавшей одному из погибших.

В пресс-службе заявили о задержании вероятного стрелка вместе с оружием.

Guardia civil ha detenido en Cantavieja #Teruel al presunto autor de la muerte del civil José Iranzo y de los guardias civiles de Alcañiz Víctor y Víctor Jesús en Albalate del Arzobispo



Portaba tres armas de fuego, dos de ellas sustraídas tras asesinar a los agentes pic.twitter.com/xofrU6Uh03 — Guardia Civil (@guardiacivil) 15 декабря 2017 г.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в церкви американского штата Техас, жертвами которой стали 27 человек.

Источник: korrespondent.net