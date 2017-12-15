В Испании произошла перестрелка: есть погибшие

В Испании произошла перестрелка, в результате которой погибли сотрудники Гражданской гвардии. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства в соцсети Twitter.
"Перестрелка произошла в сельской местности в провинции Теруэль. В результате инцидента погибли три человека: 2 сотрудника Гражданской гвардии Испании и одно гражданское лицо", – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, погибшие сотрудники Гражданской гвардии относились к подразделению, занимавшемуся борьбой с грабежами в частных загородных домах. В момент нападения они были при исполнении.
Отмечается, что нападавший похитил оружие у гвардейцев и скрылся на машине, принадлежавшей одному из погибших.
В пресс-службе заявили о задержании вероятного стрелка вместе с оружием.
Guardia civil ha detenido en Cantavieja #Teruel al presunto autor de la muerte del civil José Iranzo y de los guardias civiles de Alcañiz Víctor y Víctor Jesús en Albalate del Arzobispo— Guardia Civil (@guardiacivil) 15 декабря 2017 г.
Portaba tres armas de fuego, dos de ellas sustraídas tras asesinar a los agentes pic.twitter.com/xofrU6Uh03
Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в церкви американского штата Техас, жертвами которой стали 27 человек.
Источник: korrespondent.net
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