Уволили судью, которая лишала прав активистов Автомайдана

Судью Вышгородского райсуда Киевской области Людмилу Войнаренко, которая лишила водительских удостоверений трех активистов Автомайдана уволили с должности. Такое решение 14 декабря принял Высший совет правосудия, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что основанием для увольнения судьи Войнаренко стали установленные Третьей Дисциплинарной палатой ВCП "нарушение при рассмотрении дел об административных правонарушениях".

В частности, судья Войнаренко не соблюла требования относительно всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств дела и решения его в точном соответствии с законом. Кроме того, она пришла к выводу о совершении административного правонарушения активистами без учета презумпции невиновности.

Ранее за аналогичные действия Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Людмилу Козятник, а 21 ноября - судью Подольского райсуда Киева Викторию Швыденко.

Также за нарушения законодательства, допущенные при рассмотрении дел евромайдановцев в 2014 году, уволили Харьковскую судью Марину Миндареву.

Источник: korrespondent.net