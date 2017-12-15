США создают международную коалицию против Ирана

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты будут работать над созданием международной коалиции против Ирана. Об этом она сказала во время брифинга, сообщает Reuters.

Хейли представила фактические доказательства того, что Иран связан с оружием, которое используется в Йемене.

"Мы создадим коалицию, чтобы действительно противостоять Ирану и тому, что они делают", - сказала Хейли, стоя перед тем, что, по ее словам, было остатками иранской ракеты, выпущенной из Йемена в Саудовскую Аравию.

Ранее представитель США в ООН заявила, что Тегеран нужно привлекать к ответственности за ракетные пуски и поддержку терроризма.

Напомним, парламент Ирана одобрил законопроект, увеличивающий расходы на программы по созданию баллистических ракет и операции за рубежом в ответ на новые санкции США, принятые в августе.

Источник: korrespondent.net