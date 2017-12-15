Судью ВАСУ подозревают в обмане в декларации

Детективы НАБУ совместно с прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили одному из судей Высшего административного суда Украины о подозрении относительно декларирования недостоверной информации. Об этом САП сообщает в Facebook.

Как отмечвается, судье ВАСУ сообщено о подозрении в совершении преступления по статье декларирование недостоверной информации. В прокуратуре отметили, что подозрение согласовал заместитель Генерального прокурора Украины — руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий.

По версии следствия, судья ВАСУ внес заведомо недостоверные сведения в ежегодных е-деклараций 2015 и 2016 годы.

"Речь идет об объектах недвижимости (2 квартиры в центре Киева), владельцами которых являются члены семьи подозреваемого и которые должны быть отражены служителем Фемиды в его ежегодных декларациях”, - уточнили в прокуратуре.

Детективы НАБУ считают, что судья поступил так умышленно, вероятно, с целью сокрытия от соответствующих государственных органов и общественности своего реального имущественного положения и всего имеющегося у него и членов его семьи недвижимого имущества, а также для реализации возможности получить в судебном порядке служебное жилье в Киеве.

В САП добавили, что сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации внефракционного депутата Борислава Розенблата за 2015 год.

Источник: korrespondent.net