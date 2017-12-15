В Одессе суды освободили восьмерых сепаратистов

За последние дни суды Одессы выпустили из-под стражи восьмерых пророссийских сепаратистов для обмена на украинских военнослужащих, удерживаемых в ДНР и ЛНР. Об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Одесской области Инна Верба в эфире канала 112 Украина.

"Могу сказать, что в целом за несколько дней это уже восемь человек, которые являются подозреваемыми и обвиняемыми по ряду уголовных производств – преступления против национальной безопасности, территориальной целостности, общественной безопасности – были в таком же порядке освобождены из-под стражи в зале суда", – заявила она.

По словам Вербы, их обменяют на украинских военнопленных.

"По ним обеспечивается процесс обмена на наших военнопленных и других лиц, незаконно находящихся на территории незаконных вооруженных формирований", – сообщила Верба.

Она также подтвердила, что фигуранта уголовного производства по факту событий 2 мая 2014 года россиянина Евгения Мефедова выпустили из СИЗО для обмена.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал решить вопрос обмена пленными между Киевом, ДНР и ЛНР до Нового года

Источник: korrespondent.net