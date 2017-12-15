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15. 12. 2017

В ПАСЕ приняли декларацию против возвращения РФ – нардеп

Делегации 19 стран-членов Совета Европы подписали в Парламентской ассамблее декларацию о необходимости защитить ценности и авторитет огранизации на фоне постоянных попыток вернуть представителей РФ в эту структуру без выполнения ею резолюций ПАСЕ. Об этом у себя в Facebook сообщил глава украинской делегации, народный депутат Владимир Арьев.

По его словам, в тексте декларации выражается сожаление из-за того, что определенные силы в Совете Европы пытаются подорвать авторитет Ассамблеи в частности и СЕ в целом.

Подписанты также заявляют, что попытка безусловно восстановить делегацию РФ в правах полностью разрушает авторитет ПАСЕ и вызовет эффект домино в организации, и призывают остановить этот сценарий.

 
 

Среди подписантов - Дания, Эстония, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Словакия и Украина.

Напомним, постоянный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы отказался проводить дебаты о возобновлении права голоса российской делегации в ассамблее. 

С 2014 года Россия лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за развязанной агрессии против Украины. Представители РФ не смогут также работать в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

Источник: korrespondent.net

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