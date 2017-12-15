Международный форум в Китае анализирует культ Фалуньгун

В центре внимания оказалась секта китайского происхождения «Фалуньгун», после запрета в КНР распространившаяся по всему миру. Участники отметили, что сегодня Фалуньгун - это культ, распространяющий информационные фейки для подрыва международного авторитета Китая.

Эксперты на форуме раскрыли опасную природу культа Фалуньгун с точки зрения религии, философии, психологии, коммуникации и медицинской науки. Многие отмечали, что Фалуньгун обманывает последователей с помощью информационных вбросов, а также искаженных цитат из священных текстов из буддизма и даосизма.

Майкл Кропвельд, основатель и исполнительный директор некоммерческой организации Info-Cult/Info-secte из Монреаля, Канада, сказал, что хотя в Китае и западных странах существуют различные законы, отношение к религии, история и культура, однако поведение лидера Фалуньгун Ли Хунчжи, и его последователей несомненно, является пропагандой культа.

- Фалуньгун присвоил концепции буддизма и даосизма, чтобы манипулировать сознанием последователей. Его влияние привёло к высокой смертности и инвалидности последователей, поскольку они отказываются принимать медицинское лечение при заболеваниях, - отметила Мерим Айткулова, научный сотрудник Национального института Стратегических исследований в Кыргызстане.

В течение последних десятилетий практикующие Фалуньгун постоянно обвиняли Китай в преступлениях «черной трансплантологии», утверждая, что Китай все еще «извлекает органы» у заключенных, особенно у практикующих Фалуньгун. Но это оказалось явным фейком, считают ученые.

Кэмпбелл Фрейзер (Campbell Fraser) из Университета Гриффит, Австралия, рассказал, что недостоверность так называемого извлечения органов у живых людей была доказана специалистами международных организаций по трансплантации, но активисты Фалуньгун все еще используют такие обвинения в своих информационных кампаниях.

Фрейзер подчеркнул, что в ходе общения с китайскими специалистами по трансплантации, а также проверки больниц и медицинских учреждений в Шэньчжэне, Куньмине и других городах, не было обнаружено доказательств насильственного извлечения органов, заявленных последователями Фалуньгун.

Цинь Джунху (Qin Junhui), сотрудник Центра международных исследований религии Уханьского университета, рассказал, что Фалуньгун сфабриковал данные по трансплантации органов в Китае, которые всегда были генеральной линией пропаганды культа и его средств массовой информации.

Джеймс Р. Льюис, профессор религиоведения в Университете Тромсе в Норвегии, исследовал создание культом собственной сети СМИ и попытки вхождения в медийный мейнстрим. По его словам, такие СМИ как радио «Звуки надежды» (Sound of Hope Radio) и телевидение «Новая династия Тан»(NTDTV, действующее в том числе в Украине) позиционируют себя обычными СМИ, однако их ежегодные налоговые отчеты показали, что на самом деле их спонсируют и используют международные антикитайские силы.

Некоторым ученым даже угрожали практикующие Фалуньгун. Кэмпбел Фрейзер расказал о преследовании последователями Фалуньгун за разоблачение их лжи, добавив, что по этой причине многие редакции воздерживаются от сообщения новостей об этом движении.

- Чтобы скрыть правду и манипулировать общественным мнением, Фалуньгун использует всевозможные методы для нападок, компрометации и угроз средствам массовой информации и людям, которые раскрывают их опасную природу, - считает профессор Сюй Тао из философской школы Уханьского университета.

ИА Синьхуа

Источник: korrespondent.net