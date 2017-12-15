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15. 12. 2017

Тимошенко – принцесса Лея: политический комикс в стиле "Звездных войн"

На странице поклонников Юлии Тимошенко в Facebookпоявился комикс по мотивам культовой космической франшизы Star Wars. На 15 картинках рассказывается политическая история борьбы Ю-Леи с Дарт Порохом.  

 История политического комикса о Ю-Леи и Дарт Пороше (фото: Facebook)

Герои комикса бьются на традиционных джедайских мечах. В конце побеждает Ю-Лея.

Cмотрите фотогалерею: Тимошенко – принцесса Лея: политический комикс в стиле "Звездных войн"

Создатели комикса пообещали, что продолжение будет.

Напомним, восьмой эпизода "Звездных войн" покажут на Международной космической станции.

Ранее в сети появились первые отзывы критиков о 8 эпизоде фантастической саги "Звездные войны"

Источник: korrespondent.net

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