На странице поклонников Юлии Тимошенко в Facebookпоявился комикс по мотивам культовой космической франшизы Star Wars. На 15 картинках рассказывается политическая история борьбы Ю-Леи с Дарт Порохом.

История политического комикса о Ю-Леи и Дарт Пороше (фото: Facebook)

Герои комикса бьются на традиционных джедайских мечах. В конце побеждает Ю-Лея.

Cмотрите фотогалерею: Тимошенко – принцесса Лея: политический комикс в стиле "Звездных войн"

Создатели комикса пообещали, что продолжение будет.

Напомним, восьмой эпизода "Звездных войн" покажут на Международной космической станции.

Ранее в сети появились первые отзывы критиков о 8 эпизоде фантастической саги "Звездные войны"

Источник: korrespondent.net