На странице поклонников Юлии Тимошенко в Facebookпоявился комикс по мотивам культовой космической франшизы Star Wars. На 15 картинках рассказывается политическая история борьбы Ю-Леи с Дарт Порохом.
Герои комикса бьются на традиционных джедайских мечах. В конце побеждает Ю-Лея.
Cмотрите фотогалерею: Тимошенко – принцесса Лея: политический комикс в стиле "Звездных войн"
Создатели комикса пообещали, что продолжение будет.
Напомним, восьмой эпизода "Звездных войн" покажут на Международной космической станции.
Ранее в сети появились первые отзывы критиков о 8 эпизоде фантастической саги "Звездные войны"
Источник: korrespondent.net
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