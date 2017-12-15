Прокуратура не признала россиянина Агеева кадровым военным - СМИ

В обвинительном акте военной прокуратуры по делу россиянина Виктора Агеева, которого задержали на блокпосте в ЛНР, не указывается, что он является кадровыми российским военным. Соответствующий акт зачитал прокурор военной прокуратуры сил АТО Алексей Мохорт, сообщает Новая газета.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в феврале 2017 года гражданин РФ Агеев, пребывая по месту проживания: Российская Федерация, Алтайский край, через объявление в сети интернет узнал о наборе на службу по контракту в террористическую организацию ЛНР. При этом Агеев понимал противоправный характер намерений участников террористической организации ЛНР, а также негативные последствия, наступающие после их реализации, имея корыстный мотив – получение денежного вознаграждения", – зачитал акт Мохорт.

Согласно документу, потерпевших от правонарушений, совершенных Агеевым и задержанными вместе с ним гражданами Украины Богданом Венгером и Даниилом Гладковым, нет.

"Криминальными правонарушениями, совершенными Агеевым, Венгером и Гладковым, вред не причинен, гражданские иски не предъявлялись. Затраты на экспертов составили 15,58 грн 80 копеек", – процитировал Мохорт.

Прокурор также заявил, что в ходе досудебного следствия факт пребывания Агеева на службе в вооруженных силах Российской Федерации не был установлен. Он уточнил, что сам Агеев не дал показаний о том, что он действующий российский военнослужащий.

"Других показаний о его пребывании на службе не добыто. В том числе и документов. Есть в уголовном производстве его военный билет с соответствующими отметками об увольнении со службы", – рассказал Мохорт.

Напомним, что россиянин Виктор Агеев был взят в плен 24 июня 2017 года в Луганской области на блокпосту ЛНР. На допросе россиянин назвал себя контрактным военнослужащим армии РФ, позже его слова подтвердила и мать, рассказав, что в мае 2017 года Агееву присвоили звание ефрейтора. В Минобороны РФ заявляют, что Виктор Агеев никогда не состоял на контрактной военной службе в России.

Источник: korrespondent.net