Взрыв на заводе в Тернополе: полиция назвала причину

Взрыв на заводе по производству строительных материалов в Тернополе произошел в результате вероятного нарушения технологического процесса. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила пресс-служба полиции Тернопольской области.

Отмечается, что из-под завалов спасатели вытащили мужчину 1955 года рождения, который в момент взрыва занимался изготовлением железобетонных плит. Пострадавший был жив и в сознании. Его передали в руки медиков.

В настоящее время осуществлены все меры для предотвращения обрушения конструкции. Утром 15 декабря провели обследование здания.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва на заводе по производству строительных материалов в Тернополе.

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Напомним, в Тернополе 14 декабря произошел взрыв на заводе Будиндустрия.

Источник: korrespondent.net