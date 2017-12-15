В редакции Вестей проходят обыски

В офис холдинга Вести пришли сотрудники Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) и полиция. Об этом сообщается на сайте издания.

В редакции отметили, что визит грозит парализацией работы холдинга.

Как заявили в холдинге, это уже четвертая проверка издания за четыре года его работы. Поводами проверок были расследования относительно собственников компании.

Как сообщает издание, ранее к ним с обысками приходили Военная прокуратура и АРМА.

Напомним, в прошлый раз обыски в редакции холдинга Вести проходили 14 июля.

Ранее ГПУ заявляла, что Вести могут закрыть уже 14 июля.

Источник: korrespondent.net