Два украинца пытались выехать из Крыма по "паспортам" ДНР

Пограничники задержали на границе с аннексированным Крымом двух мужчин с "паспортами", выданными на территории самопровозглашенной ДНР. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины в пятницу, 15 декабря.

Так, два украинца (1986 и 1988 г.р.) прибыли с временно оккупированного полуострова в контрольный пункт Каланчак на автомобиле ВАЗ.

"Во время паспортного контроля пограничники заметили нервозность пассажиров и провели совместно с представителями фискальной службы углубленный осмотр транспортного средства и вещей граждан. Группа обнаружила два "паспорта" ДНР на имена двух вышеуказанных граждан", – сообщили пограничники.

Пресс-служба Гопогранслужбы

Украинцев пропустили в установленном порядке на материковую часть Украины, а "документы" изъяли и передали компетентным органам.

Ранее на Чонгаре задержали крымчанина с чужим украинским паспортом.

Источник: korrespondent.net