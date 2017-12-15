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15. 12. 2017

МИД отрицает переговоры об экстрадиции Саакашвили

Министерство иностранных дел Украины не присутствует в переговорном процессе о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом сегодня, 15 декабря, на брифинге сообщил заместитель министра Василий Боднар, передает Интерфакс-Украина.

"МИД не ведет переговоров точно. Грузия в моей компетенции, но никаких контактов по линии МИД не было", - сказал замминистра.

Боднар пояснил, что запросы такого рода проходят по линии Министерства юстиции на Генеральную прокуратуру. "МИД не присутствует в этом процессе", - добавил дипломат.

Напомним, 8 декабря Саакашвили задержали и поместили в СИЗО. Утром 11 декабря политика доставили в Печерский райсуд Киева, где ему избирали меру пресечения.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о домашнем аресте лидеру партии Рух новых сил и он отправился домой.

Позже стало известно, что представители Украины и Грузии проводят тайные переговоры в Беларуси об экстрадиции Саакашвили.

Источник: korrespondent.net

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