Двойное убийство: в Днепре расстреляли семью бизнесмена

В Днепре в частном трехэтажном доме в ночь на 14 декабря обнаружили тела семейной пары с огнестрельными ранениями в голову. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на источник.

Как сообщается, погибших обнаружили в цокольном этаже особняка.

ЧП произошло в поселке Самаровка на территории садового товарищества Черешня.

Мужчине и женщине было 62 и 52 года соответственно. Преступники сделали один выстрел в голову мужчины и два в голову его жены. Судя по следам, глава семьи оказывал сопротивление - в прошлом он профессионально занимался боксом.

Дом семейной пары выделялся на фоне рядом стоящих строений – три этажа, хорошая отделка.

"До 2014 года мужчина занимался поставкой продуктов питания на "Укрзализныцю". Однако после Революции достоинства связи с руководством предприятия разорвались, тендеры уже не удавалось выиграть. У семьи начались финансовые проблемы. По последней информации, пара недавно продала квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Возможно, эти деньги и искали преступники", - рассказал источник.

С территории домовладения исчез автомобиль Toyota, также известно, что преступники забрали различное имущество, в том числе зарегистрированное охотничье ружье.

Ранее во Львовской области произошло двойное убийство.

Как сообщалось, в Донецкой области произошло тройное убийство. Как позже было установлено, убили дочь и внука кума Януковича.

Источник: korrespondent.net