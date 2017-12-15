Трамп и Путин договорились обмениваться информацией по Северной Корее

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп договорились об обмене информацией по Северной Корее. Соответствующее соглашение было достигнуто во время телефонного разговора, сообщает Reuters.

Отмечается, что президенты договорились о возможных инициативах по разрешению корейского кризиса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин и Трамп также говорили о налаживании контактов с Северной Кореей. Кроме того, Трамп и Путин обсудили пути улучшения диалога между Россией и Соединенными Штатами.

Напомним, в ноябре Путин и Трамп около часа обсуждали по телефону ситуацию в Украине, Сирии, Афганистане, Иране и КНДР.

Ранее в КНДР заявляли, что война на полуострове неизбежна/

Источник: korrespondent.net