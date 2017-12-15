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15. 12. 2017

В черкасском детсаду обвалился потолок

В черкасском детсаду №91 Кобзарик в понедельник, 11 декабря, упал подвесной потолок. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщает ТСН.

Отмечается, что инцидент произошел в помещении одной из групп. Детей на момент обвала потолка там не было, никто не пострадал.

По словам местных жителей, потолок новый, его сделали в 2016 году.

"Мы так говорим "упал потолок", как будто там полностью рухнуло перекрытие. На самом деле там упало несколько секций подвесного потолка", – сообщил заместитель председателя департамента образования Черкасского горсовета Богдан Белов.

Чиновники уже создали комиссию по проверке фактов происшествия.

Напомним, ранее в детсаду Киева произошло массовое отравление детей.

Источник: korrespondent.net

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