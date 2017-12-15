В ДНР согласны на участие США в переговорах по Донбассу

Так называемые власти самопровозглашенной народной республики не против участия Вашингтона в переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава ДНР Александр Захарченко, передают РИА Новости.

"Я не вижу той силы, которая смогла бы заставить Украину выполнять Минские соглашения. Если брать Европу, Россию и Украину, де-факто в этих встречах должна участвовать ещё и Америка. Потому что она де-факто управляет Украиной. Её нет. Мы не против, чтобы она там участвовала. Нам всё равно, кто заставит Украину выполнять Минские соглашения", — считает лидер сепаратистов.

Напомним, Россия в очередной раз потребовала от Киева переговоров с сепаратистами.

Источник: korrespondent.net