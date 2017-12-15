Российский суд продлил арест Гриба до марта

В Краснодаре суд продлил арест украинца Павла Гриба до 4 марта, 2018 года. Об этом рассказал отец задержанного Игорь Гриб, сообщает Громадское.

"Продлили на два месяца. Не приняли никаких доводов", - сказал Игорь Гриб.

Напомним, удерживаемому в российской тюрьме украинцу Павлу Грибу не дают даже те лекарства, которые он смог купить за собственные деньги.

Ранее уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья Павла Гриба находится в удовлетворительном состоянии.

Источник: korrespondent.net