Суд освободил из-под стражи экс-мэра Торецка

Бывший городской голова Торецка Владимир Слепцов был освобожден из-под стражи решением суда и покинул Бахмутское СИЗО, где ранее находился. Об этом в пятницу, 15 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

По ее словам, решение освободить Слепцова принял Славянский горрайонный суд Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что Слепцова подозревают в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: korrespondent.net