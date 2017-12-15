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15. 12. 2017

Суд освободил из-под стражи экс-мэра Торецка

Бывший городской голова Торецка Владимир Слепцов был освобожден из-под стражи решением суда и покинул Бахмутское СИЗО, где ранее находился. Об этом в пятницу, 15 декабря, на своей странице в соцсети Facebook сообщила координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова.

По ее словам, решение освободить Слепцова принял Славянский горрайонный суд Донецкой области. 

Напомним, ранее сообщалось, что Слепцова подозревают в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: korrespondent.net

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