Сепаратисты ответственность за обмен пленными возложили на Украину

Решение вопроса обмена пленными зависит исключительно от готовности Киева выполнить свои обязательства. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева, передают сайты сепаратистов.

"Списки (согласованные ранее) были предложены украинской стороной, но последняя видеоконференция показала деструктивный характер в диалоге. То есть тех людей, которых хотела бы украинская сторона, мы готовы передать, но, к сожалению, тех людей, которые были указаны в списке с украинской стороны, и была подтверждена готовность их передачи республикам, на сегодняшний день не выполняется", - заявила Кобцева.

Представитель рабочей группы заявляет, что Украина пыталась разорвать список.

"На последнем заседании 12 декабря, которое состоялось в режиме скайп-конференции, Украина по надуманным причинам пыталась разорвать данный список. Они не подтвердили свою готовность передать указанных людей и договоренность достигнута не была", - напомнила представитель ЛНР.

При этом представитель сепаратистов уверена, что ситуация по обмену полностью зависит от Украины.

"Конечно, мы рассчитываем на то, что обмен все-таки состоится, но все зависеть будет от выполнения своих обязательств украинской стороной", - подчеркнула она.

В то же время, так называемый глава ДНР Александр Захарченко считает, что украинская сторона намеренно срывает обмен пленными c самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками для невыполнения минских соглашений.

"Во вторник была видеоконференция гуманитарной подгруппы Контактной группы, и Киев сорвал переговоры. Никаких прорывных действий за этот год не было, Киев отказывается от выполнения Минска", - сказал Захарченко.

Напомним, на переговорах в Минске представители РФ устроили истерику и сорвали заседание после того, как украинская сторона процитировала им отчет Международного криминального суда в Гааге, где указано, что РФ является стороной конфликта.

Источник: korrespondent.net