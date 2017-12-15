СБУ заявила о задержании агента спецслужб России

В Черкасской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента Службы внешней разведки Российской Федерации. Об этом в пятницу, 15 декабря, сообщила пресс-служба ведомства в соцсети Facebook.

По данным СБУ, уроженец Самары длительное время проживал на территории Черкасской области и получил украинское гражданство. Мужчина был завербован Службой внешней разведки РФ еще в 1996 году.

"С началом российской агрессии кураторы поставили агенту задачу стать участником общественно-политических структур патриотического направления. Сотрудники СБУ задокументировали, что злоумышленник осуществлял подрывную деятельность в Киеве и Черкасском регионе. Полученную информацию агент передавал российским спецслужбам", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали агента спецслужб РФ во время спецоперации.

В ходе обыска дома у злоумышленника правоохранители обнаружили мобильные устройства с контактами кураторов и компьютерную технику с доказательствами передачи информации спецслужбам РФ.

Напомним, ранее СБУ пресекла попытку спецслужб РФ купить украинское оборудование.

Источник: korrespondent.net