Институт национальной памяти предлагает сократить число праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает сократить количество праздничных дней в стране до десяти. Соответствующий законопроект подан на согласование Министерству культуры, передает радио Свобода.

"Если он будет принят в такой редакции, со следующего года будет введено девять нерабочих дней, в частности, четыре нерабочих дня – государственные праздники: День Конституции, День Независимости, День Защитника и День памяти и примирения – 8 мая. Один выходной – это Международный день труда, и еще четыре выходных – это традиционные праздники: Троица, Новый год, Рождество и Пасха", – отметила представитель Украинского института национальной памяти Анна Байкенич.

Кроме того, законопроект предлагает отменить практику переноса выходных дней, когда праздник выпадает на субботу или воскресенье. Тогда общее количество праздничных выходных в зависимости от конкретного года может сокращаться до 6-8 дней.

Напомним, президент Петр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в Трудовой кодекс, и делает нерабочим днем 25 декабря – Католическое Рождество.

Источник: korrespondent.net