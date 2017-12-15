15 декабря 2017, пятница, 16:58
+1°C
Завтра +2°C
+1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,03
  • € 2,39
15. 12. 2017

СБУ: С начала агрессии России пропало более 400 украинцев

С начала агрессии России против Украины пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины. Такие данные озвучил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, среди пропавших 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и милиционеров.

"СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям", – подчеркнул глава СБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СБУ озвучила свои потери с начала АТО. На Донбассе погибли 23 сотрудника спецслужбы, более сотни получили ранения.

За полгода в Украине пропали пять тысяч детей

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо пустить абсолютно пьяного на борт, либо лететь без второго пилота.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Новый год 2018

Как вы будете встречать Новый год?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.