СБУ: С начала агрессии России пропало более 400 украинцев

С начала агрессии России против Украины пропавшими без вести считаются 403 гражданина Украины. Такие данные озвучил глава СБУ Василий Грицак, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, среди пропавших 123 военнослужащих, бойцов добровольческих батальонов и милиционеров.

"СБУ вместе с другими ведомствами делает все возможное, чтобы установить их судьбу. Верю, что они живыми вернутся к своим семьям", – подчеркнул глава СБУ.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее СБУ озвучила свои потери с начала АТО. На Донбассе погибли 23 сотрудника спецслужбы, более сотни получили ранения.

За полгода в Украине пропали пять тысяч детей

Источник: korrespondent.net