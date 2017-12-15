ВСУ берут на вооружение польский беспилотник Fly Eye

Министр обороны Украины подписал приказ о принятии на вооружение ВСУ польского беспилотника Fly Eye. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сухопутных войск ВСУ на странице в Facebook.

"Fly Eye стал первым беспилотным авиационным комплексом, который удостоился такой чести за время независимости Украины. А перед этим беспилотник тщательно проверяли на соответствие заявленным характеристикам во время определяющих ведомственных испытаний", - отмечается в сообщении.

Беспилотник имеет размах крыла 3,6 метров, длину 1,9 метра и может развивать скорость до 160 км/час и работать удаленно на расстоянии до 50 км. Аппарат передает данные в режиме реального времени. Максимальная высота беспилотника составляет 4 км, а время полета в пределах двух -трех часов.

Беспилотник Fly Eye производит ОАО Чезара из составных компонентов, поставляемых компанией WB Electronics, Республика Польша, согласно лицензионному договору, заключенному между ОАО Чезара и WB Electronics — разработчиком Fly Eye.

Также отмечается, что в случае воздействия средств РЭБ противника БПЛА Fly Eye выполняет задание, проходя по маршруту, который заранее запрограммирован перед стартом, в режиме радиомолчания. Если связь с наземной станцией не восстанавливается, БПЛА возвращается в заданную оператором точку или место старта.

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Источник: korrespondent.net