Падение ИГИЛ. Россия и Америка спорят, кто победил

Россия в 6 декабря объявила о победе в Сирии над террористической организацией "Исламское государство". 11 декабря российский президент Владимир Путин прилетел на сирийскую авиабазу, где объявил о выводе ВКС России из Сирии.

На следующий день президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии и Ираке. При этом ни Америка, ни Россия уходить из Сирии не собираются, а бои продолжаются.

Корреспондент.net разбирался, что же в действительности происходит с ИГИЛ.

Америка и Россия спорят, чья победа

Трамп 12 декабря, объявляя о победе вооруженных сил США над силами ИГИЛ в Сирии и Ираке, отметил, что его администрация за восемь месяцев сделала больше, чем предыдущей за весь срок.

Во время подписания закона о выделении расходов на национальную оборону на предстоящий год американский президент отметил, что этот закон санкционирует финансирование продолжающейся кампании США по уничтожению ИГИЛ.

"Как вы знаете, мы выиграли в Сирии, мы выиграли в Ираке. Но они (террористы - ред.) быстро распространяются в другие страны, а мы настигаем их там с той же скоростью", - заявил Трамп.

Эти слова вызвали очень резкую реакцию в России. На слова американского лидера, в частности, отреагировал спикер Кремля Дмитрий Песков.

"Как у нас говорят, поражение - сирота, а у победы много отцов. Но здесь дело не в победе. Наш Верховный главнокомандующий принял решение о выводе значительной части контингента, после того как не осталось объекта для широкомасштабных боевых операций", - сказал пресс-секретарь Путина.

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Самолет президента России неожиданно приземлился на российской военной базе в Сирии Хмеймим утром 11 декабря, где его дожидались президент Сирии Башар Асад и министр обороны РФ Сергей Шойгу, а также командующий российской группировкой в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

Находясь на базе Хмеймим, Путин отдал приказ приступить к выводу частей группировки российских войск в Сирии обратно в Россию.

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, к своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", - сказал Путин во время своего первого визита в Сирию.

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ИГИЛ действительно пала?

Если говорить об ИГИЛ, как об организованной структуре с собственными войсками, налогами, штаб-квартирами и "столицей", то да, она уничтожена - под контролем боевиков остается только три процента прежней территории.

Главный оплот "Исламского государства" в сирийской Ракке был захвачен 17 октября, чуть раньше, в июле, иракские войска при поддержке авиации международной коалиции отбили Мосул. Именно с этого иракского города начался "исламский халифат", о создании которого лидер ИГИЛ Абу-Бакр аль-Багдади объявил в июне 2014 года.

Аль-Бадади вероятно погиб во время одного из многочисленных авиаударов. В последнее время нет никаких сведений о его местонаходении, а сообщения о Минобороны России о его смерти не было ни подтверждено, ни опровергнуто.

Карта ИГИЛ в Сирии и Ираке

Значительная часть Сирии находится под контролем армии Асада. Северные территории контролируются арабско-курдским альянсом Сирийские демократические силы и называется ими Сирийский Курдистан.

США поддерживает эту автономию, соседняя Турция, напротив, выступает против создания курдского региона. Асад, в свою очередь, расчитывает рано или поздно вернуть контроль над всей Сирией.

В Сирии остается более двух тысяч американских военных, пока Пентагон не посчитает нужным их вернуть. В то же время в Сирии продолжат работу на постоянной основе два российских пункта базирования, одним из них будет авиабаза Хмеймим, а вторым - военно-морская база в Тартусе.

Поэтому говорить об установлении мира в Сирии говорить еще рано.

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По данным Минобороны США, в Сирии и Ираке остались около трех тысяч боевиков ИГИЛ, что в десять раз меньше, чем в 2015 год.

Америка утверждает, что погибли 60-70 тысяч террористов, но еще больше боевиков вернулись в родные страны. Некоторые их вернувшихся собираются продолжать террористическую деятельность в Европе.

Кто победил "Исламское государство"

В боях против ИГИЛ в Сирии и Ираке участвовали сирийские и иракские войска, международная коалиция под руководством США, российские военно-космические силы и местные повстанцы вместе с курдскими вооруженными отрядами.

При этом Асад также воевал против других группировок, оппозиционных своему правительству. Америка поддерживала умеренную оппозицию, которая помогла отбить Ракку.

Иракская армия воевала на своей территории при поддержке самолетов коалиции и более чем пятитысячного американского контингента в стране.

Можно утверждать, что победа над "Исламским государством" является общей заслугой всех сторон, поскольку свои операции они вели на разных территориях, разными методами и зачастую, как в случае с Россией и США, без какой-либо координации усилий.

Источник: korrespondent.net