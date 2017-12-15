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15. 12. 2017

В Ровно полиция ищет педофила, который нападает в подъездах на детей

Полиция Ровно объявила в розыск мужчину, подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух девочек. В полицию 14 декабря обратились матери потерпевших. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиция Ровенской области.

"В 17:35 девятилетняя девочка вместе со своим пятилетним братом возвращались домой. На первом этаже подъезда дома, где проживает семья, их догнал неизвестный. По словам детей, мужчина подошел сзади и, придерживая девочку рукой, совершил в отношении нее распутные действия. Примерно через минуту незнакомец убежал и в 17:40 в соседнем доме совершил развращение в отношении семилетней девочки", - сообщают в полиции.

На розыск подозреваемого в педофилии направлен личный состав управления Нацполиции в Ровенской области. Для установления личности правонарушителя отрабатываются микрорайон, публичные места, парки, скверы. Начато досудебное расследование.

Ранее в СИЗО Кропивницкого умер подозреваемый в изнасиловании ребенка.

Как сообщалось, в Киеве директор кукольного театра развращал девочку.

Источник: korrespondent.net

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