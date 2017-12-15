Вечером в четверг, 14 декабря, в Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По информации правоохранителей, недалеко от села Рахны-Лесовые Шаргородского района под колесами грузового поезда погиб 46-летний местный житель.

"Около 21:40 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на железнодорожном пути они обнаружили мертвого мужчину. Узнать его не представлялось возможным, поскольку тело было сильно искалечено. В это время с железной дороги поступило сообщение о том, что во время проверки технического состояния грузового поезда в пгт Вапнярка, который двигался по маршруту Жмеринка-Вапнярка, возле колеса электровоза обнаружили цепочку и следы крови", – говорится в сообщении полиции.

Личность погибшего установили родственники. Потерпевший не вернулся домой с работы.

Полиция выясняет причины и обстоятельства гибели мужчины. По данному факту открыли уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта (ч.3 ст.276 УК Украины).

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Киеве электричка насмерть сбила мужчину. Он остановился на рельсах и не реагировал на сигналы машиниста.

В Тернополе пьяный водитель сбил на остановке семью

Источник: korrespondent.net