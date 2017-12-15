Польша: Отношения с Украиной потеплели

Визит президента Польши в Киев несколько успокоил напряженность в двусторонних польско-украинских отношениях и разблокировал каналы коммуникации. Об этом в эфире радио Warszawa в пятницу заявил представитель президента Польши Кшиштоф Лапинский, передает Укринформ.

"Во время визита, который длится несколько часов, сложно все согласовать. Он прежде всего помог разблокировать определенные каналы коммуникации", - заявил Лапинский.

По его словам, задачей визита было снижение напряжения, которое появилось за последние несколько месяцев, и эта миссия была выполнена.

Лапинский отметил, что с Украиной отношения нужно строить на исторической правде.

"Нельзя соглашаться на фальсификацию истории", - подчеркнул представитель президента Польши.

Он отметил, что во время визита президенты имели возможность обсудить с глазу на глаз много сложных вопросов, о которых не упоминалось во время совместной пресс-конференции.

В то же время Лапинский подчеркнул, что пока сложно определять временные рамки улучшения польско-украинских отношений.

"Лучше не говорить о временных рамках, чтобы потом не быть под давлением времени", - отметил Лапинский.

Он отметил, что конкретным решением во время визита Дуды стала договоренность о разблокировании эксгумаций польских жертв в Украине.

"Посмотрим, как будут проходить переговоры между министрами культуры. Это будет первым сигналом, будет возможность улучшить определенные дела", - констатировал представитель президента РП.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда посетил Харьков 13 декабря, где встретился с украинским президентом Петром Порошенко.

Источник: korrespondent.net