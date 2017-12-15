ПАСЕ возвращается к вопросу о возвращении России в Ассамблею

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращения представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в документе о создании ad-hoc комитета "по вопросу роли и миссии Парламентской ассамблеи", который был одобрен 15 декабря на заседании Бюро в Париже.

Комитет, сказано в документе, изучит возможность выполнения параграфов 16-18 Резолюции №2186.

"Фактически же речь идет о восстановлении полномочий делегации России в ПАСЕ", - подчеркнули в издании.

Лоббисты Кремля в Европе предлагают принять такое решение "ради синхронизации представленности РФ в двух уставных органах Совета Европы" (в ПАСЕ и в Комитете министров, - ред.).

Тем не менее, отмечает издание, копия документа свидетельствует о том, что в текст решения была внесена правка, которая существенно изменила его в пользу Украины.

"Изначально предлагалось, что новосозданная группа должна подготовить "предложения" по синхронизации органов, то есть проект решения, который будет вынесен на голосование в ПАСЕ. По итогам дискуссии Бюро ассамблеи решило, что результатом работы нового органа должно стать "видение", то есть отчет, который не является проектом документа и не может быть напрямую вынесен на голосование", - говорится в сообщении.

В такой комитет войдут глава ПАСЕ, председатели политгрупп, главы национальных делегаций и председатели комитетов. Группа должна показать Бюро отчет не позднее декабря 2018 года.

Как сообщалось, в ПАСЕ приняли декларацию против возвращения РФ.

Напомним, с 2014 года Россия лишена основных полномочий в ПАСЕ из-за развязанной агрессии против Украины. Представители РФ не смогут также работать в руководящих структурах Ассамблеи и участвовать в наблюдении за выборами.

Источник: korrespondent.net