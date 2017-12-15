Партия Шульца согласилась на переговоры о коалиции с Меркель

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц объявил о согласии начать предварительные консультации с блоком Христианско-демократическим союзом (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Христианско-социальным союзом (ХСС) Хорста Зеехофера по созданию правительственной коалиции.

Такое решение было принято в пятницу, 15 декабря, на заседании руководящих органов СДПГ.

По словам Шульца, предварительные консультации о возможности сформировать правительство с блоком ХДС/ХСС должны начаться 14 января 2018 года.

При этом Шульц подчеркнул, что согласие СДПГ на участие в консультациях еще не означает непременное формирование правительства. Несмотря на то, что блок ХДС/ХСС собирается вести переговоры только о формировании "большой коалиции", социал-демократы не собираются "отступаться от своего курса" и готовы обсуждать также возможность формирования правительства меньшинства под руководством Меркель.

"Нам нужна новая правительственная культура в этой стране, она не может быть продолжением "большой коалиции", которую мы знали", - подчеркнул Шульц.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря стало известно о переговорах Меркель, Шульца и Зеехофера. Позже Шульц заявил, что на это встрече не обсуждался вопрос создания коалиции.

Напомним, в ноябре в Германии сорвались переговоры о создании новой правительственной коалиции. Такое решение было принято после того, как из переговоров вышла Свободная демократическая партия (СвДП) Кристиана Линднера.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Источник: korrespondent.net